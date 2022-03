PRO VITA E FAMIGLIA * INTERRUZIONE GRAVIDANZA: BRANDI, « INACCETTABILE CHE L’OMS FACCIA PRESSIONI PER AUMENTARE IL NUMERO DEGLI ABORTI, NEL MONDO »

18.20 - giovedì 31 marzo 2022

Aborto. Pro Vita Famiglia: Oms choc, aborto fino alla nascita. «È inaccettabile che l’Organizzazione Mondiale della Sanità faccia pressioni per aumentare il numero degli aborti nel mondo chiedendo agli Stati di eliminare ogni limite all’aborto e di sopprimere l’obiezione di coscienza dei medici, definita “indifendibile”.

Le nuove linee-guida sulle “cure abortive”, stilate sotto la dettatura di lobby abortiste come Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International e il Center for Reproductive Rights di Ginevra, devono essere immediatamente ritirate, poiché perseguono un obiettivo opposto e contrario alla salute delle donne e auspicano una carneficina di nascituri innocenti.

Come se non bastasse, l’OMS promuove l’ideologia gender invitando ad applicare le linee guida a “donne, ragazze o altre persone incinte”, come se anche un uomo potesse portare avanti una gravidanza», il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.