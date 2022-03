PRO VITA E FAMIGLIA * FINE VITA: COGHE, « SIAMO PRONTI A UNA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE, CONTRO IL TENTATIVO DEL PARLAMENTO DI INTRODURRE IN ITALIA L’EUTANASIA »

10.10 - venerdì 11 marzo 2022

Fine vita. Pro Vita Famiglia: Pronta manifestazione nazionale. «Siamo pronti a una grande manifestazione nazionale per la Vita contro il tentativo del Parlamento di introdurre in Italia l’eutanasia, che nel mondo spinge e induce alla morte malati, anziani, soli, depressi anche minorenni e disincentiva gli investimenti in assistenza socio-sanitaria e in cure palliative da parte dello Stato, istituzionalizzando la “cultura dello scarto” denunciata da Papa Francesco. Appoggeremo tutti i tentativi che in Senato proveranno a ribaltare il voto della Camera», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, commentando l’approvazione alla Camera del testo unico ‘Bazoli’ sulla morte volontaria medicalmente assistita.