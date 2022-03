PRO VITA E FAMIGLIA * EUTANASIA: COGHE, « VOTO FAVOREVOLE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, COSÌ SI SPACCA LA POLITICA D IL E PAESE».

21.21 - mercoledì 9 marzo 2022

Eutanasia. Coghe (Pro Vita & Famiglia): «Dalla Camera pericoloso via libera ad articoli pro eutanasia. Così si spacca Politica e Paese».

«Il Parlamento italiano sta prendendo una drammatica strada ideologica, che rischia per questo di spaccare la politica e di conseguenza il Paese su un tema così delicato come quello dell’eutanasia.

Ci appelliamo a tutte le forze politiche, perché si è ancora in tempo per scongiurare questa deriva mortifera, fermando la legge e potenziando quella sulle cure palliative, assistenza ai malati e alle loro famiglie e incentivando gli hospice».

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, commenta il voto favorevole della Camera dei Deputati – con 223 sì, 168 no e un’astensione – all’articolo 2 della legge sulla morte volontaria medicalmente assistita, in discussione in questi giorni nell’Aula di Montecitorio.

«Non c’è nessuna dignità – prosegue Coghe – nel procurare o nel ricevere la morte in modo volontario e consapevole, come recita l’articolo 2 del Testo “Bazoli”, ed è disumano che ciò venga fatto con il “supporto e sotto il controllo” del Servizio Sanitario Nazionale, che invece dovrebbe garantire cure, assistenza e vita».