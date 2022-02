PRO VITA E FAMIGLIA * EUTANASIA: BRANDI, « INTERVERREMO ALL’UDIENZA DEL 15 FEBBRAIO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, CONTRO L’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM »

17:21 - 7/02/2022

«Pro Vita & Famiglia Onlus è stata ammessa a esporre oralmente le proprie memorie davanti alla Corte Costituzionale contro l’ammissibilità del quesito referendario sull’omicidio del consenziente promosso dai Radicali, in occasione dell’udienza che si terrà il prossimo 15 febbraio. L’Associazione sarà rappresentata dall’avv. Tommaso Politi del Foro di Roma», ha annunciato Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.

«Con la nostra presenza – ha aggiunto Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus – ribadiremo il no a qualsiasi mentalità pro morte, e lo faremo, dopo la ripresa del dibattito parlamentare sul sucidio assistito, che è stato calendarizzato alla Camera nella giornata di domani, anche con il grande convegno in favore della vita del prossimo 9 febbraio, che vedrà la presenza di: Cardinale Giovanni Battista Re, Mirabelli (Pres. Emer. Corte Costituzionale); Mantovano (Centro Studi Livatino); Palumbo (influencer); Yuill (Euthanasia Prevention Coalition); Gandolfini (Family Day); Boscia (Associazione dei Medici Cattolici italiani); Bellino (Soc. Bioetica e Comitati Etici); Bova (Forum Associazioni Sociosanitarie); Casini (Movimento per la Vita); Coghe (PV&F).

