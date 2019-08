Pro Loco Monte Bondone * “ Viote tra Cielo, Terra e Stelle “: « il 9 e 10 agosto Due giornate speciali tra natura, aquiloni E laboratori »

Giochi, musica e astronomia per l’evento. Viote tra Cielo, Terra e Stelle, il 9 e 10 agosto sul Monte Bondone. Due giornate speciali tra natura, aquiloni, laboratori, gusto e stelle.

Immergersi nella magia del Monte Bondone e nel fascino della piana delle Viote scoprendo le varie proposte, tutte coinvolgenti che la montagna di Trento sa offrire ai suoi visitatori: è questo l’obiettivo che ha spinto la Pro Loco Monte Bondone ad organizzare per il quarto anno – in collaborazione con il Comune di Trento, il Muse, il Giardino Botanico, la Terrazza delle Stelle, Usobio, l’Apt e altri sponsor – una giornata speciale che unisce divertimento, natura ed enogastronomia.

Il primo appuntamento è per venerdì 9 agosto alla Terrazza delle Stelle alle ore 19 con la degustazione di tisane, grappe, vini e birre, per poi ascoltare alle 21 un concerto all’aperto con i ragazzi del Conservatorio Bomporti di Trento. Seguirà l’osservazione degli astri con un esperto del Muse (attività gratuita).

Anche sabato 10 agosto il programma si prospetta intenso. Si parte già alle ore 10 con l’entrata gratuita al Giardino Botanico dove verranno proposte attività tematiche a fruizione continua per tutto il giorno. Si proseguirà, quindi, dalle 12,30 alle 14,30 alla Terrazza delle Stelle, con un pranzo a base di piatti a kilometro zero: polenta preparata sul posto, goulasch, formaggio, fagioli Borlotti, panini con pasta di lucanica, patatine fritte, wurstel, crauti e con le giuste bevande, il tutto a prezzi più che contenuti. Come sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente, la Pro Loco si servirà di piatti e posate interamente biodegradabili e effettuerà la raccolta differenziata, in un’ottica di eco-sostenibilità in ogni ambito dell’iniziativa grazie al generoso intervento di Usobio.

Alle 14,30 ci sarà il laboratorio degli aquiloni per costruire questi magici oggetti volanti (costo euro 7) per bambini dai quattro anni in su, a cui seguirà alle 16.00 uno spettacolo di volo libero ed evoluzioni degli aquiloni giganti, vento permettendo. Seguiranno giochi campestri e di abilità per bambini e adulti.

La serata proseguirà dalle ore 20 in poi per chi desidera fermarsi (purché ben vestito!), per una gratuita e suggestiva osservazione astronomica con gli esperti del Muse.