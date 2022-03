PRO LOCO CENTRO STORICO TRENTO * ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE 2022: « OLTRE ALLE “FESTE VIGILIANE“, TORNANO “AUTUMNUS“ I FRUTTI DELLA TERRA E LE “STELLE AL CASTELLO“ »

11.12 - giovedì 17 marzo 2022

Il ritorno di La Ganzega dei Ciusi e Gobj in Contrada Larga in programma sabato 11 Giugno 2022, la partecipazione alle festività del Santo Patrono durante le Feste Vigiliane con il Corteo Storico classico appuntamento di apertura delle feste, l’animazione cittadina attraverso il Bivacco dei Ciusi e Gobj e l’avvincente Disfida per la conquista dell’ambita polenta nel Palio di San Vigilio in scena il giorno 26 Giugno 2022 durante la serata conclusiva. E poi, l’attesissima seconda edizione di “AUTUMNUS i frutti della terra – città di Trento”, programmata dal 9 al 11 Settembre 2022.

Gli appuntamenti che caratterizzeranno il 2022 della Proloco Centro Storico Trento sono stati approvati dall’assemblea ordinaria della stessa che si è tenuta nella serata di lunedì, 14 marzo, nella sala della fondazione Caritro alla presenza degli Associati.

L’associazione conta oltre 250 volontari, il cui impegno per la città sta crescendo esponenzialmente. Gli obiettivi principali rimangono quelli che in questi anni l’hanno contraddistinta: la valorizzazione delle risorse culturali e storiche del territorio, la realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo a carattere locale e tradizionale.

Durante l’assemblea si è ribadita l’importanza del lavoro di squadra, ognuno secondo le proprie competenze, tramite un processo organizzativo teso a far emergere le qualità dei volontari.

Il compito del Presidente è quello di coordinare la crescita di ogni potenzialità espressa dal territorio, sia in termini di patrimonio culturale sia come capitale umano.

E’ emerso dal confronto, come il volontariato sia cambiato negli anni, e ci sia la necessità di strutturarsi in maniera tale da offrire azioni di qualità non episodiche ma continuative. La vera sfida è quella di vedere nei volontari di oggi, gli “imprenditori turistici” del domani. Allora la nostra ProLoco diventerà una palestra efficace per generare “esperienze di realtà” nel percorso di realizzazione dei nostri giovani.

Tornando agli eventi, la Ganzega si terrà come anticipato sabato 11 giugno con prevendite dal 9 Maggio 2022. Oltre alle Feste Vigiliane, torna nella sua attesissima edizione AUTUMNUS i frutti della terra, il festival delle eccellenze enoiche, gastronomiche ed agroalimentari. Anche per questa seconda edizione, sarà spalmato su tre giornate, dal 9 all’11 settembre. La prima edizione ha richiamato in città oltre 18.000 visitatori con 2.000 iscrizioni solo ai laboratori e agli approfondimenti scientifici. Un quadro composito, che vuole anzitutto dare risalto alle eccellenze del nostro Trentino. Un format innovativo e attrattivo che vede coinvolti oltre 25 tra Enti, Fondazioni, Istituti, Consorzi di tutela e Associazioni di categoria del Trentino, affinché sia gli ospiti che i residenti si sentano protagonisti di un percorso di conoscenza territoriale sull’enogastronomia e il mondo agroalimentare a 360 gradi .

Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento e Regione T.A.A. ancora una volta saranno gli enti patrocinatori di questo importante kermesse, ma sono in corso anche preziose collaborazioni come quelle con Trentino Marketing, il Castello del Buonconsiglio, Palazzo Roccabruna e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Tantissime e importanti le novità in questa edizione 2022. Anzitutto la location, con lo spostamento dell’area espositiva da via Belenzani a piazza Fiera. Verrà inoltre prolungato l’orario di apertura e saranno previste attività collaterali di musica live e talk show/dibattiti. Un’altra novità riguarda il coinvolgimento di alcuniPalazzi Storici che grazie a protocolli di collaborazione saranno svestiti momentaneamente del proprio ruolo per aprirsi alla cittadinanza ed ospitare approfondimenti scientifici.

Torneranno poi le Stelle al Castello, domenica 11 settembre 2022, dove grazie alla nuova collaborazione con “Les Collectionneurs” insieme a chef Peter Brunel e l’Istituto Trento Doc sarà di scena l’evento benefico di chiusura: 8 chef stellati rivisiteranno le materie prime trentine e faranno fare agli ospiti un viaggio nei gusti e nelle identità della cucina medievale.

Il programma completo dell’evento sarà pubblicato il giorno 1 Luglio 2022 sul sito www.autumnus.trento.it.

Per le aziende del territorio che volessero partecipare in qualità di espositori, sarà scaricabile dal giorno 9 Maggio 2022 il modulo di adesione e la relativa circolare informativa sulla home page del sito www.autumnus.trento.it. in area dedicata. La presentazione della modulistica dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022.

L’auspicio è che la nostra associazione entri sempre più in sinergia con le istituzioni di riferimento locali e provinciali, al fine di costruire vantaggiose collaborazioni per la crescita del territorio, senza le quali non si potrebbero realizzare scenari futuri che vedano i giovani protagonisti del bene comune.