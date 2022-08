PRESIDENZA REPUBBLICA * CROLLO PONTE MORANDI: “ RINNOVO AI FAMILIARI LA PIÙ INTENSA SOLIDARIETÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ NAZIONALE “

09.20 - domenica 14 agosto 2022

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito quarantatré vittime. Una ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno.

Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità.

Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale. Si manifesta l’esigenza di interventi adeguati a sostegno dei familiari delle vittime di tragedie come queste: occorre che la normativa sappia dare risposte a queste esigenze.

L’azione svolta dal comitato dei familiari delle vittime è risultata preziosa, vero e proprio memoriale vivente della tragedia, in attesa della realizzazione del memoriale proposto a monito permanente».