PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * CAVALIERI DEL LAVORO, «MARINA BERLUSCONI (TRA GLI ALTRI) / PER IL TRENTINO MATTEO LUNELLI E FAUSTO MANZANA»

09.59 - venerdì 31 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ALEOTTI Lucia Industria Farmaceutica Toscana

ANGHILERI Eufrasio Industria Siderurgica Lombardia

ARENA Giovanni Commercio Grande distribuzione Sicilia

BECCARI Pietro Industria Moda e design di lusso Estero

BERLUSCONI Marina Elvira Industria Editoria Lombardia

BERTAZZONI Paolo Industria Elettrodomestici Emilia-Romagna

BONI Maria Chiara Industria Moda e abbigliamento Lombardia

CAMPAGNOLO Giorgio Industria Abbigliamento sportivo Veneto

CAPUTO Carmine Industria Alimentare Molitoria Campania

CASELLI Caterina Imelde Industria Discografia Lombardia

CIMBRI Carlo Terziario Assicurazioni Emilia-Romagna

GIORDANI Graziano Artigianato Ricami Marche

LEONE Raffaella Terziario Cinematografia Lazio

LUNELLI Matteo Bruno Vitivinicolo Spumanti Trentino-Alto Adige

MANZANA Fausto Terziario Servizi informatici Trentino-Alto Adige

MARINO Giuseppe Industria Ferroviaria Piemonte

MUNTONI Francesco Giovanni Terziario Alberghiero Sardegna

PAOLINO Duilio Industria Macchinari agricoli Piemonte

PRIMICERI Vito Antonio Terziario Credito Puglia

RAVANELLI Fabio Industria Cosmetica Piemonte

RONCADIN Edoardo Industria e commercio Prodotti surgelati Friuli-Venezia Giulia

SAMER Enrico Terziario Logistica Friuli-Venezia Giulia

SERENA MONGHINI Antonio Industria energetica Petrolio Emilia-Romagna

SGARIBOLDI Giovanni Industria Cosmetici e profumi Lombardia

VILLANO AQUILINO Carlo Industria Aerospazio Campania