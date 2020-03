PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI * DECRETO “IO RESTO A CASA” – CORONAVIRUS – ZONA ROSSA PER TUTTA ITALIA : « RIVEDI CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA VIDEO DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE »

9 marzo 2020 – Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

Emanato il nuovo decreto “Io resto a casa”. Tutta l’Italia è dichiarata “Zona rossa” e zona protetta. Sono vietati gli spostamenti, tranne in tre circostanze:

1) Comprovate ragioni di lavoro

2) Casi di necessità (anche andare a fare la spesa, come precisato da fonti governative -ndr-)

3) Motivi di salute

Per giustificare gli spostamenti per lavoro è obbligatorio compilare una “autocertificazione, ma se ci fosse una autocertificazione non veritiera ci sarebbe un reato”, è stato precisato a Palazzo Chigi.

Nel decreto è previsto anche divieto di assembramento all’aperto in locali aperti al pubblico.

Stop a tutte le manifestazioni sportive, vietato l’utilizzo di palestre per attività sportive. Le norme presenti nel nuovo decreto entreranno in vigore da martedi 10 marzo 2020.

Il premier ha aggiunto che «Non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare».