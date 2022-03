PRESIDENZA COPASIR * CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA: SEN. URSO, « AUDIZIONE CON MINISTRO CINGOLANI, APPROFONDITI I RIFLESSI SULLA SICUREZZA ENERGETICA NAZIONALE »

17.01 - martedì 15 marzo 2022

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha audito il ministro della Transizione ecologica, professor Roberto Cingolani. Nel corso dell’audizione durata oltre due ore si sono approfonditi i riflessi sulla sicurezza energetica nazionale derivanti dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, alla luce della forte dipendenza del nostro Paese dalle forniture di gas provenienti proprio dalla Russia. Si sono esaminati i diversi flussi di approvvigionamento e le possibili strategie di diversificazione che potrebbero essere messe in atto. Si sono, inoltre, esaminati gli scenari di breve, medio e lungo termine, una possibile strategia europea sul tema energetico, gli elevati prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese e le possibili misure di mitigazione. Il ministro si è quindi confrontato con il Comitato sulle misure che il governo intende attuare a breve e a medio termine e su quanto necessario faccia la UE”.

Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.