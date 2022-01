PRESIDENZA COPASIR * AUDIZIONE CON FRANCO GABRIELLI: SEN. URSO, « FOCUS SU PROROGA AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI PER COLLOQUI CON DETENUTI / POTERI SPECIALI “GOLDEN POWER“ »

18:20 - 11/01/2022

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito oggi l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Franco Gabrielli. Il confronto ha riguardato in primo luogo le norme introdotte dal decreto legge n. 228 del 2021 in materia di termini legislativi, rientranti nelle competenze del Comitato.

In particolare, ci si è soffermati sulle modifiche apportate alla legge n. 124 del 2007 sulla durata del mandato dei vertici del Comparto intelligence, contenute nell’articolo 1, comma 19, lettere a), b) e c) e sulla proroga in tema di autorizzazione del personale dei Servizi a colloqui con detenuti e in materia di garanzie funzionali (articolo 1, commi 16 e 17) nonchè sulla proroga in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, cosiddetta Golden power (articolo 17), peraltro sollecitata dallo stesso Comitato. Nell’audizione sono poi emerse valutazioni sugli schemi di regolamento all’ordine del giorno della odierna seduta del Comitato, ai fini dell’espressione dei prescritti pareri, ai sensi della legge n.124 del 2007.

Il Comitato ha infatti successivamente avviato la trattazione dei predetti schemi di regolamento: il relatore, deputato Enrico Borghi, ha riferito sugli schemi recanti modifiche all’organizzazione del Dis, dell’Aise e dell’Aisi, mentre il relatore, senatore Franco Castiello, ha illustrato lo schema riguardante il regime di incompatibilità successiva alla cessazione di incarichi apicali del Comparto. Inoltre, il relatore, deputato Maurizio Cattoi, ha illustrato lo schema di regolamento in materia previdenziale. L’ esame di tutti gli schemi di regolamento richiamati proseguirà nelle sedute già previste per domani e giovedì prossimo.

Infine, la deputata, relatrice Federica Dieni, ha dato conto dei contenuti della proposta di Relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica, il cui esame proseguirà nelle sedute già convocate per domani e giovedì prossimo”.

Lo rende noto il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.