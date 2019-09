PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * PACCHER INCONTRA IL COLONNELLO SALOTTI: « L’OPERATO DEI CARABINIERI NON è UTILE SOLO PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI DI DELINQUENZA »

Il Presidente Roberto Paccher ha accolto questa mattina, in Consiglio regionale, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Simone Salotti. Durante l’incontro, il Presidente Paccher ha avuto modo di parlare della realtà istituzionale del nostro territorio e ha ribadito l’importanza della presenza dei Carabinieri nelle città e nei paesi trentini:

“L’operato dei Carabinieri e la loro presenza capillare sul territorio non è utile solo per la prevenzione degli atti di delinquenza” – ha detto Paccher – “I loro presidi territoriali hanno infatti un altissimo valore sociale: sono fondamentali per la Comunità e spesso molti cittadini trovano nell’arma, e negli uomini che ne fanno parte, un punto di riferimento che va anche al di là dei loro compiti. Per questo sono convinto dell’importanza del mantenimento di tutte le caserme sul territorio provinciale”.

Il comandante Salotti ha manifestato l’apprezzamento per la realtà trentina, che conosce da tempo avendo prestato servizio, in passato, anche a Brunico.

Nato a Merano, 57 anni, ha ricoperto incarichi in tutta Italia, con ruoli di comando nelle compagnie mobili, territoriali e del servizio aereo, assieme a competenze operative e nel contrasto alla criminalità organizzata. Ha prestato il proprio servizio anche in Iraq e, dal 2012, ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Comando del Provinciale di Benevento.