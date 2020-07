Nella sua Vigolo Vattaro, ieri il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ha presenziato alla celebrazione con cui il paese della Vigolana ha onorato Santa Madre Paolina nella ricorrenza della sua morte (9 luglio 1942).

Nella chiesa parrocchiale è stato l’Arcivescovo Lauro Tisi a officiare la Messa in onore di Amabile Lucia Wisinteiner, santificata da papa Giovanni Paolo II nel 2002. A seguire, nel piazzale esterno è stato proiettato per la prima volta “Amabile, Paolina”, il cortometraggio di Franco Delli Guanti dedicato proprio alla vita della santa, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore dell’Immacolata Concezione e generosissima missionaria in Brasile. I 45’ del film sono finalisti al Festival “Sacrae scenae” di Ardesio, in programma il mese prossimo.

Alla serata di Vigolo Vattaro, accolti dal sindaco Paolo Zanlucchi, hanno voluto partecipare – con il presidente Kaswalder, ex sindaco – anche l’assessore provinciale Roberto Failoni e l’assessore regionale Claudio Cia.