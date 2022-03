PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * GRUPPI CONSILIARI: KASWALDER, « LA CORTE DEI CONTI HA ACCERTATO LA REGOLARITÀ DI TUTTI I RENDICONTI »

10.37 - giovedì 24 marzo 2022

Nella seduta del 15 marzo 2022, la Sezione di Controllo per il Trentino Alto Adige/Sűdtirol, sede di Trento, ha accertato la regolarità di tutti i rendiconti dei gruppi consiliari riferiti alla gestione del terzo anno di questa XVI legislatura provinciale (2021). Autonomisti Popolari (presidente Walter Kaswalder) e Progetto Trentino (presidente Mario Tonina) non hanno né chiesto né ottenuto alcun contributo da parte del Consiglio provinciale; conseguentemente sono stati esonerati dalla presentazione del relativo rendiconto.

I rendiconti dei gruppi e tutta la documentazione giustificativa devono essere sottoposti al vaglio della Corte dei conti, per accertarne la regolarità contabile e la legittimità, in seguito al noto Decreto Monti del 2012 sui costi della politica, Dall’aprile 2013, di fatto si applicano regole molto stringenti: riduzione dei fondi rispetto al passato, obbligo di utilizzarli per finalità rigorosamente inerenti l’attività istituzionale del gruppo (esclusa l’attività politica), responsabilità diretta del capogruppo per ogni spesa, tracciabilità dei pagamenti, obbligo di tenere un registro cronologico delle spese.