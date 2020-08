PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * FATTI BUVETTE: « IL MIO INTERVENTO NEI CONFRONTI DEI TRE GIORNALISTI è STATO FORSE BRUSCO E DI QUESTO MI SCUSO »

È mio desiderio chiarire quanto avvenuto oggi alla buvette del Consiglio provinciale. Il mio intento è stato esclusivamente quello di promuovere il rispetto delle regole valide in questo periodo di emergenza sanitaria. Regole chiare, che prevedono l’accesso alla buvette solo dei consiglieri provinciali, del personale consiliare e – per il tempo necessario – di un collaboratore in ragione di ciascun consigliere eletto. Per la stampa è a disposizione lo spazio deputato al piano superiore all’emiciclo.

Il mio intervento nei confronti dei tre giornalisti è stato forse brusco e di questo mi scuso, l’ho fatto subito nei confronti degli interessati. Nulla di personale, nulla contro la funzione giornalistica, ma solo –lo ripeto- la mia personale preoccupazione di assicurare l’applicazione delle regole a protezione di tutti.

*

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale di Trento