PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * “DONNE – AGLI OCCHI MIEI”: « INCONTRI SMART CON LE SCUOLE, PER PARLARE DI FOTOGRAFIA E IMMAGINE DELLA DONNA »

11.21 - venerdì 25 febbraio 2022

La proposta del Consiglio collegata alla mostra in corso. Dal 16 febbraio la Presidenza del Consiglio provinciale ha dato spazio a palazzo Trentini alla forma espressiva e artistica della fotografia, consapevole di quanta diffusione abbia soprattutto a livello amatoriale e con quali risultati, spesso di grande perizia e comunicatività.

Il presidente Walter Kaswalder ha inaugurato “Donne, agli occhi miei” : Ornella Giacomelli, fotografa trentina non professionista, propone i suoi scatti con un focus sul mondo femminile, una proposta espositiva pensata anche in funzione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne (8 marzo).

In questo ambito si è voluto coinvolgere anche il mondo scolastico. Come già felicemente sperimentato in occasione della recente mostra Pietrarte, il Consiglio provinciale invita quindi studentesse, studenti e docenti trentini a visitare le sale espositive di via Manci 27 e la mostra fotografica aperta fino al 12 marzo prossimo.

In collaborazione con l’Ufficio Attività di Stampa, Informazione e Comunicazione del Consiglio, si propone inoltre alle classi di ogni ordine e grado una interessante visita smart (in videoconferenza): gli studenti e le studentesse potranno dialogare con:

– Ornella Giacomelli, autricedelle opere in mostra;

– il curatore della mostra Piero Cavagna, fotoreporter per tanti anni del quotidiano L’Adige e autore di progetti fotografici di successo;

– Paola Maria Taufer, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo (o sua delegata).

L’incontro si concentrerà sul tema della fotografia e dell’impatto dell’immagine della donna all’interno della nostra società.

Gli incontri sono così suddivisi per fasce d’età:

2 marzo 2022, dalle ore 9 alle ore 10: classi quinte della scuola primaria, classi prima e seconda della scuola secondaria di I° grado;

3 marzo 2022, dalle ore 9 alle ore 10: classi terza della scuola secondaria di I° grado e biennio scuole secondarie di II° grado;

4 marzo 2022, dalle ore 9 alle ore 10: classi del triennio della scuola secondaria di II° grado.

Le classi interessate a partecipare a questi incontri formativi possono inviare una mail a presidenza@consiglio.provincia.tn.it per ricevere ulteriori informazioni e, indicando la classe interessata a partecipare, per ricevere un link per il collegamento.