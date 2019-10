PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * VENDITA DI ARMI ALLA TURCHIA: « CONTRASTARE L’AZIONE MILITARE TURCA NEL NORD-EST DELLA SIRIA CON OGNI STRUMENTO CONSENTITO DAL DIRITTO INTERNAZIONALE »

Il Governo italiano è già da ieri al lavoro affinché l’opzione della moratoria nella vendita di armi alla Turchia sia deliberata in sede europea quanto prima possibile, tenuto conto che già lunedì si svolgerà il Consiglio degli Affari Esteri, mentre giovedì e venerdì si terrà il Consiglio Europeo.

L’Italia promuoverà questa iniziativa in tutte le sedi multilaterali e si adopererà per contrastare l’azione militare turca nel Nord-Est della Siria con ogni strumento consentito dal diritto internazionale.

Il Governo italiano è convinto che si debba agire con la massima determinazione per evitare ulteriori sofferenze al popolo siriano, in particolare curdo, e per contrastare azioni destabilizzanti della regione.

Il Governo italiano ritiene che questi obiettivi debbano essere raggiunti attraverso il coordinamento europeo e operando in sede multilaterale al fine di rafforzarne l’efficacia.