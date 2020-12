(leggi le altre news di Opinione) PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * PRECISAZIONE: « IL PREMIER CONTE NON HA MAI PARTECIPATO A UNA CENA LA SERA DEL 31 OTTOBRE IN UN RISTORANTE ROMANO CHE DOVEVA RIMANERE CHIUSO PER MISURE COVID DA POCO ADOTTATE » In merito a una notizia che sta circolando in queste ore, basata sulla comunicazione audio di una presunta testimone, la quale afferma che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe partecipato a una cena la sera del 31 ottobre scorso in un ristorante romano che invece doveva rimanere chiuso per le misure restrittive da poco adottate, l’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi precisa che si tratta di notizie false, destituite di ogni fondamento, a carattere gravemente diffamatorio. Si precisa che l’ultima volta che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha cenato nel ristorante indicato dalla presunta testimone risale alla fine di settembre. Anche le altre notizie riferite nella comunicazione audio sono completamente false e diffamatorie. È falso che la sera del 31 ottobre la scorta del Presidente Conte stazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l’auto del Presidente Conte sia un’Audi elettrica.

