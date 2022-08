PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * CONFERENZA STAMPA DRAGHI – CINGOLANI: « OK A, DECRETO “AIUTI BIS” E AUMENTO FONDI “BONUS PSICOLOGO” » (RIVEDI DIRETTA VIDEO STREAMING – LINK)

20.22 - giovedì 04 agosto 2022

In corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai Ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica Cingolani e al Sottosegretario alla Presidenza Garofoli, al termine del Consiglio dei Ministri.

* Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30, a Palazzo Chigi, ha esaminato il seguente ordine del giorno:

– DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE – SVILUPPO ECONOMICO – TRANSIZIONE ECOLOGICA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI);

– DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – ESAME PRELIMINARE – (GIUSTIZIA);

– DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ESAME PRELIMINARE – (PRESIDENZA – SALUTE – SVILUPPO ECONOMICO – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – TRANSIZIONE ECOLOGICA);

– DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 – ESAME DEFINITIVO – (PRESIDENZA – SALUTE);

– DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni inerenti all’accertamento qualificato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 – ESAME PRELIMINARE – (ECONOMIA E FINANZE);