PRESIDENTE MACRON (SOCIAL “X“) * «LA FRANCIA RICONOSCERÀ LO STATO DI PALESTINA, LA PACE È POSSIBILE SOLO CON IL CESSATE IL FUOCO»

10.39 - venerdì 25 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO ORIGINALE IN FRANCESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Farò questo solenne annuncio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre.

L’urgenza oggi è porre fine alla guerra a Gaza e salvare la popolazione civile.

La pace è possibile.

Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi e di massicci aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Dobbiamo inoltre garantire la smilitarizzazione di Hamas e proteggere e ricostruire Gaza. Infine, dobbiamo costruire lo Stato di Palestina, garantirne la vitalità e garantire che, accettandone la smilitarizzazione e riconoscendo pienamente Israele, contribuisca alla sicurezza di tutti in Medio Oriente.

Non c’è alternativa.

I francesi vogliono la pace in Medio Oriente. Sta a noi, francesi, insieme agli israeliani, ai palestinesi e ai nostri partner europei e internazionali, dimostrare che ciò è possibile.

Alla luce degli impegni presi dal Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese nei miei confronti, gli ho scritto esprimendo la mia determinazione ad andare avanti.

Fiducia, chiarezza e impegno.

Vinceremo la pace.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. L’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible. Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza.

Il faut aussi garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient. Il n’y a pas d’alternative. Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient, à nous Français, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens et internationaux, de démontrer que c’est possible. À la lumière des engagements que le président de l’Autorité palestinienne a pris auprès de moi, je lui ai donc écrit ma détermination à avancer. Confiance, clarté et engagement. Nous gagnerons la paix.