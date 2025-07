PRESIDENTE LA RUSSA (FACEBOOK) * UDC: «IL SEN. ANTONIO DE POLI NUOVO SEGRETARIO NAZIONALE, SAPRÀ GUIDARE IL PARTITO IN QUESTA FASE DELICATA»

18.17 - venerdì 11 luglio 2025

Al senatore e amico Antonio De Poli giungano le mie più sincere e sentite felicitazioni per la nomina a Segretario nazionale dell’UDC. Sono certo che, con equilibrio, esperienza e spirito di servizio, saprà guidare il partito in una fase tanto delicata quanto ricca di sfide.

Al contempo, rivolgo un sentito ringraziamento a Lorenzo Cesa per l’impegno, la dedizione e la coerenza dimostrati nel corso del suo lungo percorso alla guida dell’UDC, svolto sempre con senso delle istituzioni e profondo rispetto per la vita democratica del Paese.