PRESIDENTE FUGATTI RISPONDE A MANICA (PD) * CONCERTO VASCO ROSSI: « SONO STIMATI 2 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI, PER I COSTI DELL’APPRONTAMENTO DELLA “TRENTO MUSIC ARENA” »

11.23 - mercoledì 16 marzo 2022

Prot. n. A001/2022/0177302/2.5-2018-643

Oggetto: interrogazione n. 3442, avente ad oggetto: “Natura e costi delle attività di approntamento della Trento Music Arena”, presentata dal cons. Manica.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.

Gli interventi si possono ricondurre per lo più ad opere libere e di manutenzione di terreni di proprietà pubblica. Il piano è stato oggetto della conferenza di servizi in data 12.01.2022 nella quale tutti i partecipanti hanno espresso parere positivo. Detti interventi costituiscono opere di sistemazione provvisorie dell’area e di carattere reversibile, senza compromettere o condizionare in alcun modo la futura attuazione della zona F1-AS.

Punto 2.

Ulteriore materiale necessario al livellamento del sito proverrà in parte da attività di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche limitrofe all’area di destinazione e in parte tramite fornitura aggiudicata con relativa procedura di gara. Nel rispetto delle indicazioni progettuali e del capitolato tecnico in merito alle caratteristiche del materiale da posare, il vincitore della gara di appalto avrà la facoltà di rivolgersi al mercato per il reperimento del materiale necessario.

Rispetto alle previsioni iniziali il materiale ulteriore ad oggi risulta ridotto a circa 40.000 mc.

Punto 3.

Il Piano regolatore vigente prevede per l’area S. Vincenzo la destinazione di “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano”, con la specificazione di “AS” – Attrezzature sportive e ricreative di cui all’articolo 65, comma 9 quater delle norme di attuazione del PRG del Comune di Trento. La norma stabilisce in via ordinaria “la possibilità di realizzare volumi di servizio.

– tribune, spogliatoi, magazzini, spazi di ristoro – che dovranno però essere contenuti il più possibile”; nel caso di strutture di maggiore consistenza volumetrica, che prefigurano la trasformazione edilizia dell’area, la norma richiede la valutazione in ordine alle alternative e agli aspetti ambientali, paesaggistici e viabilistici. In entrambi i casi gli interventi previsti sull’area devono essere coordinati da un preventivo progetto unitario da valutare da parte del Consiglio comunale che considererà anche il sistema di accessibilità e della sosta, e che questo non comprometta o condizioni in alcun modo la futura attuazione della zona F1-AS., e solo in tale ultimo caso si avrebbe una necessaria rimessa in pristino allo scadere dei due anni consentiti dalla legge provinciale sul governo del territorio in materia di opere precarie.

Considerato che gli interventi definitivi sull’area devono essere coerenti con un progetto unitario da valutare da parte del Consiglio comunale, ma che comunque ad oggi la destinazione resta quella di “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano” (e non agricola), ne discende che le opere funzionali alla valorizzazione definitiva dell’area secondo un elementare quanto di buon senso principio del quod plerumque accidit (ossia secondo una valutazione prognostica di utilizzi ragionevolmente possibili), quanto è stato già autorizzato (livellamento, drenaggi, sottoservizi etc) ha conformità anche con un futuro progetto unitario.

Punto 4.

Nell’anno 2005-2006, sono stati effettuati numerosi accertamenti sulle caratteristiche ambientali delle rocce provenienti dall’escavazione della galleria “Someda” di Moena. Le rocce rispettano i limiti (CSC) previsti dalla colonna A della tab. 1 dell’allegato 4 della Parte IV del Titolo V del d.lgs. 152/2006 ma i test di cessione evidenziano la presenza di Solfati. Dal punto di vista della norma provinciale in materia di Terre e rocce da scavo allora vigente (la DGP n. 1227/2009) al punto 6.2 delle “Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo” si stabiliva che “Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.”. Identica posizione era stata espressa anche nella precedente DGP 2173/2008, esprimendo una posizione consolidata della normativa provinciale. Questa esclusione implica che l’esito di un test di cessione effettuato su terre e rocce da scavo con concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A sia ininfluente per la valutazione della loro compatibilità ambientale e, in ultima analisi, della loro qualifica come sottoprodotto ai sensi del citato art. 186. In aggiunta, comunque, la Provincia nel 2009 ha redatto una specifica valutazione dell’eventuale impatto di queste rocce sulla falda sottostante, che mostrava chiaramente come non vi fosse un apprezzabile impatto sulla qualità di quest’ultima componente, confermando la compatibilità ambientale delle rocce. Tale valutazione ha avuto anche l’avvallo scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Al tempo, inoltre, APPA ha interloquito anche con la Procura della Repubblica rappresentando il fatto in questione e trasmettendo a quest’ultima la valutazione effettuata ed il citato parere.

Punto 5.

La perizia ambientale facente parte del progetto della circonvallazione di Moena è accompagnata da una specifica relazione in cui sono illustrati gli esiti delle indagini ambientali e riportati i relativi certificati: essa è disponibile per la copia presso APPA.

Punto 6.

Le rocce provenienti dalla galleria di Moena sono state accolte nell’area sulla base del progetto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1245 del 16 giugno 2006, successivamente attuata e dettagliata con determinazione del Dirigente del Progetto Speciale grandi opere civili – ospedali del Trentino – attuazione accordo Stato/PAT n. 29 del 28 maggio 2008, che ne costituiscono il titolo giuridico.

Punto 7.

Il livellamento del terreno e la ricopertura del tratto iniziale delle fosse – disconnesse dalla fossa della città con gli interventi eseguiti nei primi anni 2000 per l’apprestamento dell’area su cui doveva sorgere la “Cittadella Militare” – mediante il materiale drenante è legato ad esigenze tecnico-progettuali ed in particolare all’incompatibilità del mantenimento di canali e fossati a cielo aperto all’interno del perimetro, sia per motivi di fruibilità dell’area che per la gestione delle aree logistiche e delle vie di fuga, con mitigazione dei rischi gestionali in fase emergenziale.

Punto 8.

L’eccezione a quanto stabilito dal PGUAP è motivata, oltre che dal carattere di interesse pubblico legato alla promozione del sito a fini di fruizione generale e dalla non delocalizzabilità dell’intervento, dal carattere temporaneo dell’intervento stesso in quanto non compromette o condiziona in alcun modo la futura utilizzazione della zona F1-AS.. In particolare la soluzione di progetto per quanto riguarda le fosse è in linea con gli interventi eseguiti nei primi anni 2000 per l’apprestamento dell’area su cui doveva sorgere la “Cittadella Militare” e che hanno portato alla disconnessione delle fosse dalla Fossa Roste della Città rendendole, di fatto, dei canali di drenaggio delle acque che si accumulano localmente solo durante particolari eventi meteorologici, più che corsi d’acqua propriamente detti.

Punto 9.

Ad oggi sono stimati 2 milioni di euro di interventi.

Cordiali saluti.

– dott. Maurizio Fugatti –

///