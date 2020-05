PRESIDENTE BERLUSCONI * VIDEO CONFERENZA: « MI COMPLIMENTO CON I GOVERNATORI DI PIEMONTE –  BASILICATA – MOLISE E CALABRIA CHE HANNO CERCATO DI NON FAR DILAGARE IL CONTAGIO »

Il Presidente Silvio Berlusconi si è oggi intrattenuto in video conferenza con i governatori Alberto Cirio, Vito Bardi, Donato Toma e Jole Santelli, rispettivamente governatori del Piemonte, della Basilicata, del Molise e della Calabria.

I governatori hanno illustrato al Presidente Berlusconi l’andamento dei contagi da Virus nelle loro Regioni.

Hanno anche illustrato quanto da loro realizzato per gli aiuti alle varie categorie di imprese ed alle famiglie. Le richieste di sovvenzioni da parte delle imprese e dei privati hanno seguito delle procedure molto semplici, che hanno consentito la ricezione degli aiuti in meno di 3 giorni. Le risorse sono state richieste con una email di posta certificata e versate attraverso un bonifico, come avviene in molti altri Paesi.

Ciascun governatore ha poi illustrato tutte le misure adottate al fine di sostenere la ripresa economica.

Alcune Regioni hanno attivato delle social card e sono intervenute per consentire alle famiglie povere di acquistare gli strumenti della didattica a distanza (Ipad e pc) per i loro figli.

Sono stati anche esaminati tutti i problemi relativi alle realizzazioni di opere pubbliche e all’apertura di cantieri dell’edilizia privata. Il presidente ha ricordato che Forza Italia ritiene decisivo per rimettere in moto il sistema che venga approvato e realizzato un grande Piano di opere pubbliche accompagnato da un grande Piano casa che stimoli gli investimenti nell’edilizia privata.

Il Presidente Berlusconi si è complimentato con i governatori per la loro attività e ha ricordato il difficile equilibrio che bisogna trovare tra due esigenze opposte, quella di non far dilagare di nuovo il contagio e quella di non far morire il sistema produttivo.