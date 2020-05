PRESIDENTE BERLUSCONI * SUMMIT PPE: « CON VON DER LEYEN CONFERMATA LA VOLONTà DI ACCOGLIERE L’ALBANIA IL MONTENEGRO E LA SERBIA, SIAMO CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DI ARMI »

Sono intervenuto al Summit PPE che si è tenuto prima del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea con i leader di Albania, Montenegro e Serbia.

Ha partecipato al vertice ed è più volte intervenuta anche Ursula von der Leyen.

Abbiamo confermato la nostra comune volontà di accogliere i tre Paesi nell’Unione e li abbiamo sollecitati ad impegnarsi insieme a noi contro il commercio illegale di armi, contro il terrorismo e contro l’immigrazione illegale attraverso un adeguato controllo delle frontiere.

Abbiamo garantito il nostro impegno nella fornitura di equipaggiamenti protettivi e di medicine contro il Virus.

Li abbiamo anche invitati ad una politica estera comune specialmente a riguardo del dumping operato dalla Cina sulle nostre economie.

Quanto all’Europa abbiamo insistito sulla necessaria collaborazione tra i sistemi sanitari dei nostri Paesi durante la pandemia e ho personalmente sottolineato l’importanza del piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Virus deciso dalla Commissione e dal Consiglio Europeo.

Forza Italia sta insistendo con i vertici del Partito Popolare Europeo affinché le misure dell’Unione Europea per sostenere l’economia dei Paesi maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus, siano adeguate alle esigenze dei singoli Stati e vengano attuate, come è assolutamente necessario, in tempi brevi.