PRESIDENT TRUMP (TRUTH) * USA: «HO ORDINATO UN ATTACCO CINETICO CONTRO UNA NAVE SOSPETTATA DI NARCOTRAFFICO IN ACQUE INTERNAZIONALI, TRE MORTI»

08.53 - sabato 20 settembre 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Su mio ordine, il Segretario alla Guerra ha ordinato un attacco cinetico letale contro una nave affiliata a un’organizzazione terroristica designata che conduceva narcotraffico nell’area di responsabilità del USSOUTHCOM. L’intelligence ha confermato che la nave stava trafficando stupefacenti illeciti e stava transitando lungo un noto passaggio di narcotraffico, diretto ad avvelenare gli americani. L’attacco ha ucciso 3 narcoterroristi di sesso maschile a bordo della nave, che si trovava in acque internazionali. Nessun membro delle forze armate statunitensi è rimasto ferito in questo attacco. SMETTETE DI VENDERE FENTANIL, NARCOTICI E DROGHE ILLEGALI IN AMERICA E DI COMMETTERE VIOLENZA E TERRORISMO CONTRO GLI AMERICANI!!!

***

On my Orders, the Secretary of War ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics, and was transiting along a known narcotrafficking passage enroute to poison Americans. The strike killed 3 male narcoterrorists aboard the vessel, which was in international waters. No U.S. Forces were harmed in this strike. STOP SELLING FENTANYL, NARCOTICS, AND ILLEGAL DRUGS IN AMERICA, AND COMMITTING VIOLENCE AND TERRORISM AGAINST AMERICANS!!!