08.01 - giovedì 31 luglio 2025

Wow! Il Canada ha appena annunciato che sosterrà la richiesta di indipendenza della Palestina. Questo renderà molto difficile per noi concludere un accordo commerciale con loro. Oh Canada!!!

Wow! Canada has just announced that it is backing statehood for Palestine. That will make it very hard for us to make a Trade Deal with them. Oh’ Canada!!!