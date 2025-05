PRESIDENT TRUMP (TRUTH) * «HO SCELTO L’8/5 E L’11/11 COME GIORNI DELLA VITTORIA, 2 GUERRE MONDIALI E DUE DATE PER RICORDARE CHE ABBIAMO VINTO»

07.43 - venerdì 2 maggio 2025

Molti dei nostri alleati e amici celebrano l’8 maggio come Giorno della Vittoria, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel portare a termine la Seconda Guerra Mondiale. Con la presente, rinomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno ci è stato vicino in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non festeggiamo mai nulla – Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Ricominceremo a festeggiare le nostre vittorie!

Many of our allies and friends are celebrating May 8th as Victory Day, but we did more than any other Country, by far, in producing a victorious result on World War II. I am hereby renaming May 8th as Victory Day for World War II and November 11th as Victory Day for World War I. We won both Wars, nobody was close to us in terms of strength, bravery, or military brilliance, but we never celebrate anything — That’s because we don’t have leaders anymore, that know how to do so! We are going to start celebrating our victories again!