PRESIDENT TRUMP (TRUTH) * «DAZI DOGANALI, SE VENISSERO ANNULLATI DIVENTEREMMO UNA NAZIONE DA TERZO MONDO»

10.50 - lunedì 1 settembre 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Oltre 15 trilioni di dollari saranno investiti negli Stati Uniti, un record. Gran parte di questi investimenti è dovuto ai dazi doganali. Se a una Corte di sinistra radicale fosse consentito di abolire questi dazi, quasi tutti questi investimenti, e molto di più, verrebbero immediatamente annullati! Per molti versi, diventeremmo una nazione del Terzo Mondo, senza alcuna speranza di tornare a essere GRANDE. IL TEMPO È ESSENZIALE!!! Presidente DJT

