POSTE ITALIANE * SERVIZI: « DAL 18 GENNAIO ORARI DI APERTURA PROLUNGATI PER SETTE UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, IL PERSONALE È STATO DOTATO DI MASCHERINE E GUANTI  »

Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali, pur nella attuale emergenza pandemica.

A partire da lunedì 18 gennaio, torneranno ad operare secondo i tradizionali orari di apertura al pubblico pre-pandemia sette uffici postali.

Sarà invece estesa a sei giorni a settimana l’apertura nelle sedi di Varone, Grigno e Zambana.

Gli uffici postali di Daone, Prade e Nanno saranno aperti tre giorni la settimana. L’ufficio postale di Dorsino sarà riaperto e sarà disponibile un giorno la settimana.

Poste Italiane precisa di avere adottato tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del covid-19, come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass nelle sedi con il bancone aperto, il posizionamento di strisce di sicurezza e stalli per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini.

Il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante.

L’Azienda rinnova l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come gli ATM Postamat, le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.