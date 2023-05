POSTE ITALIANE * PRIMO TRIMESTRE: « UTILE NETTO A 540 MILIONI (+9,4%), RISULTATO OPERATIVO A 767 MLN »

09.12 - giovedì 4 maggio 2023

POSTE ITALIANE: RISULTATI FINANZIARI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023. SOLIDA PERFORMANCE FINANZIARIA NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023, AMPIAMENTE IN LINEA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA GUIDANCE DELL’ANNO.

UTILE NETTO PARI A €540 MILIONI NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023, CON UN FORTE AUMENTO DEL 9,4% A/A

RISULTATO OPERATIVO PARI A €767 MILIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2023, EVIDENZIANDO UNA FORTE CRESCITA DEL 11,2% A/A GRAZIE AL CONTRIBUTO POSITIVO DI TUTTI I BUSINESS.

SOLIDA PROGRESSIONE DEI RICAVI NEL PRIMO TRIMESTRE 2023, CON UN AUMENTO DELL’8,1% A/A RAGGIUNGENDO €3 MILIARDI, SUPPORTATA DA TREND COMMERCIALI POSITIVI.

BASE DEI COSTI PREVEDIBILE E CONTINUA DISCIPLINA PER MITIGARE L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE. PAGAMENTO DEL SALDO DEL DIVIDENDO PARI A €0,44 PER IL 21 GIUGNO 2023 (€571 MILIONI). OPA DI NET INSURANCE COMPLETATA CON SUCCESSO IN LINEA CON LE ASPETTATIVE