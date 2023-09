” POLO VERONESI “* INAUGURAZIONE “STEAM CAMPUS” – 1/9 ORE 17.00: « VIDEOINTERVISTE A FRANCESCO VALDUGA / LAURA SCALFI / MIRTO BENONI / SALVATORE MONEGHINI » (CLIP EVENTO)

21.19 - venerdì 1 settembre 2023

VIDEOCLIP (by Opinione)

LE 6 VIDEOINTERVISTE

1) Francesco Valduga – Sindaco di Rovereto (tn)

Sindaco, l’apertura dello “Steam Campus” sulle colline di Rovereto testimonia la vivacità e il dinamismo della città che lei amministra: cosa rappresenta per la città questa nuova struttura del “Polo Veronesi”?

2) Laura Scalfi, Dirigente generale “Polo Veronesi” e Ceo “Liceo Steam International”

Dottoressa Scalfi, il nuovo “Steam Campus” che oggi inaugurate testimonia come le radici del “Polo Veronesi” siano ben piantate nella città di Rovereto e che il vostro sguardo sia indirizzato al futuro. Ci può parlare di questo progetto?

(seconda domanda) – Entrando abbiamo notato la presenza di una “Panchina rossa”, simbolo della lotta al femminicidio: quale è il suo messaggio di donna?

3) Mirto Benoni – Presidente Polo Giuseppe Veronesi

Presidente Benoni, i lavori per l’apertura dello “Steam Campus” sono avvenuti in meno di un anno, una sfida avvincente per il “Polo Veronesi” e le aziende impiegate nel progetto: quale è il valore oggi di questo nuovo progetto?

4) Salvatore Moneghini, ingegnere e direttore lavori Studio “Quattro&Partners”

Ingegnere Moneghini, a lei è stato affidato il compito di coordinare la realizzazione del nuovo “Steam Campus” del Polo Veronesi di Rovereto: come avete vissuto quest’anno intenso?

5) Dottor Marco Berardinelli

Responsabile Education in Google Italia

6) Dottor Riccardo Tavola

Education Business Development Manager di Lenovo