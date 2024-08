POLIZIA STRADALE * TRAFFICO: «”VIABILITÀ ITALIA” CONFERMA ANDAMENTO DI OGGI RISPECCHIATE LE PREVISIONI “BOLLINO GIALLO”»

14.59 - domenica 11 agosto 2024

Viabilità Italia conferma che l’andamento del traffico odierno al momento ha rispecchiato la previsione da bollino “giallo”.

I flussi veicolari si sono mantenuti intensi su tutta la rete viaria Nazionale, ma la circolazione è stata regolare senza criticità di particolare rilievo.

Localmente, abbiamo monitorato rallentamenti a tratti sull’autostrada A22 del Brennero dall’allacciamento con la A4 Torino-Trieste fino a Bolzano in entrambe le direzioni e sull’autostrada A14 nel tratto Emiliano da Bologna a Cesena in direzione Sud.

Anche ai passaggi di confine il traffico è stato contenuto, salvo che al Traforo del Monte Bianco con attese lato italiano è di 45 minuti e lato francese di 1 ora e sull’autostrada A9 Como-Chiasso in direzione Svizzera.

In Calabria, agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia, non sono state registrate attese di particolare rilievo.

Dalla proiezione di questo andamento del traffico legato agli spostamenti dei vacanzieri, uniche eccezioni che hanno turbato la circolazione sono stati alcuni incidenti e in particolare sull’autostrada A1 Roma-Firenze tra Orvieto e Fabro in direzione Nord, dove, verso le ore 11:40, a causa di un incidente autonomo, è stata chiusa la carreggiata per l’atterraggio dell’elisoccorso e si sono formate lunghe code, smaltite successivamente con la riapertura del tratto.

Un altro incidente, avvenuto sulla SS309 Romea verso le ore 10:00 in località Conche (PD), ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, per permette l’intervento dei soccorsi e le operazioni di spostamento dei mezzi. La tendenza del traffico per le prossime ore, potrebbe essere caratterizzata dall’intensificarsi della circolazione in direzione dei maggiori centri urbani per i primi rientri dalla località di vacanza.