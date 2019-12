POLIZIA STRADALE MALè (TN) * CONTROLLO TERRITORIO « SOLANDRO ALLA GUIDA DI UNA JEEP, SANZIONE DI 5.110 EURO PER GUIDA SENZA PATENTE PATENTE POICHÈ REVOCATA »

Nel pomeriggio di martedì 03 dicembre u.s. una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Malè mentre si trovava in servizio nel Comune di Dimaro- Folgarida, precisamente in località Monclassico all’intersezione stradale SS.42/ via Molini, notava un autovettura Jeep Compass giungere nei pressi della predetta intersezione ad alta velocità e sorpassare un altro veicolo senza alcun accorgimento atto ad evitare pericoli per la sicurezza delle persone e degli altri utenti della strada che solo per caso fortuito non venivano coinvolti in un possibile incidente.

La pattuglia della Polstrada intimava prontamente l’alt al conducente della Jeep che proseguiva, tuttavia, la propria marcia cercando di allontanarsi ad alta velocità.

Gli operatori della Polizia Stradale, adottando ogni possibile misura per evidenziare la propria presenza quali lampeggiante e sirena accesa, si ponevano nella direzione di marcia del conducente della Jeep cercando di fermarlo per le contestazioni del caso. Con non poca difficoltà lo stesso veniva raggiunto nella limitrofa località di Terzolas ed indotto a fermare il mezzo.

Alla richiesta degli operatori del motivo per cui non aveva ottemperato all’invito di arresto del veicolo intimatogli poco prima, il giovane conducente della Jeep affermava di aver avuto fretta in ragione della necessità di dover accompagnare al lavoro la propria ragazza.

Il medesimo, abitante nella zona e proprietario del mezzo, risultava, altresì sprovvisto di patente di guida in quanto già oggetto di revoca da parte dei Carabinieri di Cles, per esaurimento dei punti a carico, nella primavera scorsa. Allo stesso venivano, pertanto, applicate le sanzioni di cui:

art.116/15 sanzione di Euro 5.110 (3.577 in caso di pagamento effettuato entro giorni cinque) per guida di veicolo senza patente di guida (poiché già revocata);

art.192/6 per aver omesso di fermarsi all’intimazione della pattuglia della polizia stradale;

art.141/8 per velocità non commisurata alle condizioni della strada con sanzione di euro 172,50 (60,90 in caso di pagamento effettuato entro giorni cinque);

art.148/16 per sorpasso pericoloso con sanzione di euro 333,00 (167,00 in caso di pagamento effettuato entro giorni cinque).

Il veicolo Jeep Compass veniva sottoposto a Fermo Amministrativo per mesi tre.