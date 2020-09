POLIZIA DI STATO – VARESE * DROGA: « CUSTODISCE STUPEFACENTE NEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DI ABITI USATI, ARRESTATO CITTADINO ALBANESE E SEQUESTRATI 15 KG DI COCAINA »

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato ha arrestato un albanese, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio. L´uomo aveva trasformato un cassonetto per la raccolta di abiti usati in un vero e proprio deposito di grossi quantitativi di cocaina da immettere sul mercato.

I poliziotti del Commissariato di Gallarate hanno trovato 14 panetti di cocaina, del peso complessivo di 15 chilogrammi, in parte all´interno del cassonetto ed il resto nel furgone che l´uomo utilizzava per raccogliere gli indumenti destinati ai bisognosi.

L´uomo ha attirato i sospetti degli investigatori quando, dopo aver ritirato e collocato nel furgone, a mani nude, i sacchi degli abiti usati, ha indossato dei guanti per recuperare dal cassonetto una borsa che ha poi nascosto con particolare cura. I poliziotti, pertanto, lo hanno seguito intimandogli l´alt, ma l´uomo, per tutta risposta, ha iniziato una rocambolesca fuga speronando altri veicoli in sosta e danneggiando anche un’auto della Polizia.

La sua fuga è terminata contro il muro di un condominio residenziale. Lo stesso, dopo aver abbandonato il furgone, ha poi tentato di fuggire a piedi ma è stato prontamente bloccato ed arrestato.

Nell´abitazione dell´uomo sono stati trovati, ben occultati in una nicchia ricavata nel sottotetto della camera da letto, 36 mila euro impacchettati in banconote di diverso taglio.