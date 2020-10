POLIZIA DI STATO – TRENTO * CONTROLLI ATTIVITÀ COMMERCIALI: « SOSPESA PER 7 GIORNI DAL QUESTORE CRACOVIA LA LICENZA DI UN BAR DI PREDAZZO »

Il Questore Cracovia sospende licenza di un bar di Predazzo per 7 giorni. Il Questore della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito dei poteri contemplati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, per 7 giorni a partire dal 10 ottobre, la sospensione della licenza di somministrazione bevande alcoliche nei confronti del bar Caorer di Predazzo, a causa di diversi episodi che destano particolare allarme sociale e che, nel loro insieme, possono costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, il provvedimento è collegato alla reiterata somministrazione di bevande alcoliche a minori, riscontrata nel corso dell’attività svolta dal Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese.

Infatti, a seguito del ricovero di una quattordicenne per una grave intossicazione alcolica, il citato Comando dell’Arma ha accertato che, nel bar Caorer, oltre alla giovane, ad altri otto minori, ed in più circostanze, erano state somministrate bevande alcoliche in violazione delle norme poste a presidio della salute dei minori stessi.

Il provvedimento di sospensione, notificato dal Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese, si iscrive nel quadro di una mirata attività di vigilanza sugli esercizi pubblici esercitata dalla Questura.