POLIZIA DI STATO – STRADALE * VIABILITÀ ITALIA – CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI: « ALLARME MALTEMPO, SITUAZIONE VIABILITÀ E45 – A14 »

10.09 - mercoledì 17 maggio 2023

Allarme maltempo. Situazione viabilità E45 – A14. Con riferimento al maltempo che sta colpendo l’Italia centro-settentrionale si riportano di seguito le due situazioni di maggiori criticità che stanno interessano la grande viabilità del Paese:

Chiusura della E45 in direzione nord all’altezza di San Sepolcro (AR) per il traffico pesante che viene obbligatoriamente dirottato verso la A1;

A14: uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord al casello di Rimini Nord; uscita obbligatoria per il traffico diretto a sud sulla A13 direzione nord; il traffico proveniente dalla A13 direzione sud può percorrere la A14 solo in direzione nord. Al momento si sta operando per l’apertura di un by-pass tra i caselli di Faenza e Forlì al fine di consentire ai veicoli fermi sulla carreggiata in direzione sud di poter invertire il senso di marcia sulla carreggiata nord ed uscire al casello di Faenza.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Prestare particolare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono essere acquisite anche sui siti web delle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it.