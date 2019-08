POLIZIA DI STATO *  #RUNSPECT: « IL RACCONTO DI UN VIAGGIO DI CORSA, NELLE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO » (VIDEO)

Nella ricorrenza del terzo anno del terremoto di Amatrice, Paolo Venturini, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, famoso runner delle Fiamme Oro, conosciuto per le sue imprese al limite del possibile, ha realizzato un nuovo progetto a passo di corsa: #Runspect.

#Runspect è la sincrasi di “Run For Respect” il racconto di un viaggio di corsa, nelle zone del centro Italia colpite dai grandi eventi sismici del 2009 e del 2016, che ha fotografato il presente, parlando di un drammatico recente passato, ancora vivo nei pensieri di chi c’era.

Il progetto nasce dalla volontà di ricordare i territori martoriati dalla potenza distruttiva del terremoto, dei quali non si parla mai abbastanza.

Il Sovrintendente Venturini, amante dei valori che lo sport insegna, porta in giro in Italia e nel mondo, i colori delle Fiamme Oro anche per raccontare quello che la Polizia di Stato fa’ ogni giorno per il nostro Paese.