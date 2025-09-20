POLIZIA DI STATO – QUESTURA LATINA * OMICIDIO CAMPO BOARIO: «DISPOSTO IL FERMO DI UNA DONNA, RITENUTA GRAVEMENTE INDIZIATA»

10.21 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Polizia di Stato di Latina, a seguito di immediate e serrate indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, costantemente dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di una donna, ritenuta gravemente indiziata dell’omicidio.

Le attività investigative, condotte senza sosta nel corso della notte , si sono sviluppate attraverso l’ascolto di numerosi testimoni, l’analisi della scena del crimine e ulteriori accertamenti tecnici, che hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di raccogliere gravi indizi di colpevolezza.

Sulla base degli elementi emersi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito nella mattinata odierna.

si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

Ulteriori dettagli sull’attività investigativa saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, alle ore 12:00, presso la Questura di Latina.