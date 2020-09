POLIZIA DI STATO * “ POLIZIAMODERNA “ NUMERO AGOSTO-SETTEMBRE: « FOCUS SULLA DIFFAMAZIONE NELL’ERA DIGITALE, LA RESPONSABILITà DEI BLOGGER » (PDF)

Il numero di agosto-settembre di Poliziamoderna si apre con un articolo sull’attività della Polizia di frontiera di Fiumicino. Il focus si concentra non solo sul lavoro ordinario di questa Specialità della Polizia di Stato, ma anche sulle modalità operative che sono state attivate per la gestione dell’emergenza pandemica. Articolata in specifiche divisioni, sicurezza, frontiera e polizia giudiziaria, la Polaria opera per tenere sotto controllo il livello di allerta in uno degli Scali aerei più importanti d’Europa, che in tempi normali registra un traffico di circa 10 milioni di passeggeri annui.

Gli operatori raccontano le peculiarità del proprio lavoro che prevedono il controllo della superficie dell’hub, le delicate verifiche sui viaggiatori in arrivo, partenza e transito nell’area Schengen e il contrasto alle associazioni criminali che operano nell’aerostazione.

In questo numero anche la seconda (e ultima) parte dell’inserto sulla diffamazione nell’era digitale dove vengono analizzati gli aspetti centrali del reato alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. L’attenzione è rivolta, in particolare, al mondo dei social network e dei blog per spiegare quale sia il luogo di commissione del reato e quali le responsabilità a cui è soggetto il blogger.

