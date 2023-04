POLIZIA DI STATO – PISA * « TENTATO OMICIDIO PSICHIATRA CAPOVANI, FERMATO QUESTA NOTTE ALLE 4 UN 35ENNE ITALIANO »

09.14 - domenica 23 aprile 2023

La Polizia di Stato di Pisa, alle ore 4 di questa notte, ha eseguito un fermo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, a seguito di serrate indagini condotta dalla Squadra Mobile, nei confronti di un italiano 35 enne, ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato della dottoressa Barbara Capovani.

I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 11.15 presso la sala convegni della Questura di Pisa, Caserma Mameli, in via S. Francesco n.4 Pisa