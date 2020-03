POLIZIA DI STATO – NOVARA * RILASCIO PERMESSI SOGGIORNO « CONTESTATE PRATICHE IRREGOLARI, 2 ARRESTI E 30 DENUNCIATI »

La Polizia di Stato di Novara, nel corso del 2018, ha riscontrato anomalie su alcune istanze di rinnovo del permesso di soggiorno depositate da cittadini stranieri. In particolare, gli approfonditi accertamenti amministrativi, esperiti dall’Ufficio Immigrazione, hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio meccanismo fraudolento finalizzato a trarre in inganno la pubblica amministrazione, e volto all’emissione o al rinnovo dei titoli di soggiorno.

La susseguente attività d’indagine, esperita con il coordinamento della Procura della Repubblica di Novara e gli investigatori della Squadra Mobile di Novara, ha fatto emergere l’esistenza di un vero e proprio collaudato “sistema” che permetteva di eludere le normative sull’immigrazione: i cittadini stranieri, seguendo le direttive del titolare di una nota e compiacente “agenzia di pratiche per stranieri” ubicata in città, registravano delle ditte individuali con lo scopo di dimostrare la presenza di un reddito e un volume di affari, che avrebbero consentito di ottenere il titolo di soggiorno od il rinnovo dello stesso, pur in assenza dei requisiti.

La minuziosa attività investigativa ha permesso di accertare che, oltre trenta pratiche, erano viziate da varie irregolarità: i richiedenti, in realtà, non prestavano alcuna attività lavorativa, a differenza di quanto veniva dichiarato e documentato con la presentazione delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, gli istanti, al fine di giustificare il loro volume d’affari, presentavano all’Ufficio Immigrazione delle fatture per delle operazioni inesistenti, e dei falsi bilanci predisposti, “ad hoc”, da un tributarista compiacente con l’agenzia di pratiche.

Due le misure cautelari nei confronti di due professionisti: la misura cautelare degli arresti domiciliari per un cittadino tunisino, titolare dell’agenzia di pratiche per stranieri ,mentre nei confronti di un cittadino italiano, il tributarista , la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e denunciato oltre trenta persone.