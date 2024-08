POLIZIA DI STATO * CORTOMETRAGGIO “MEDLEY”: «BIENNALE DI VENEZIA, IL FILM IL 3/9 ALL’ITALIAN PAVILION»

13.07 - sabato 31 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Cortometraggio medley all’Italian Pavilion, nell’ambito dell’ 81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Si terrà alle h 10:00 del 03 Settembre, nella Sala Tropicana 2, all’Italian Pavilion, nell’ambito dell’ 81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, la proiezione del cortometraggio “Medley”, un’opera firmata da Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi, prodotta da Piuma Film e Vargo. La pellicola ha come protagonisti gli attori Mariano Rigillo e Valerio Morigi e affronta temi profondi come la memoria, la vulnerabilità e la connessione umana, in un viaggio emozionante che tocca il cuore.

“Medley” racconta l’incontro fortuito tra Dario, un giovane poliziotto, e Mariano, un anziano affetto da Alzheimer. In questo racconto intenso, i due protagonisti si immergono nell’intreccio dei propri ricordi, offrendo uno sguardo toccante sul potere dell’immaginazione, dell’empatia e della capacità d’ascolto. Attraverso simboli e metafore, il film si configura come un’esperienza evocativa e multisfaccettata, capace di sollecitare riflessioni su temi universali e sulle esperienze umane più fragili.

La pellicola esplora la corrispondenza tra Dario e Mariano, che, sebbene non siano legati da rapporti di parentela, trovano nel loro legame un’opportunità per affrontare le perdite e i rimpianti e per creare un nuovo ricordo, un’illusione temporanea capace di lenire il dolore della dimenticanza e della solitudine.

“Medley” non è solo un cortometraggio, ma un importante messaggio di solidarietà e supporto reciproco. La Polizia di Stato, nella realizzazione di questo progetto, sottolinea il proprio impegno nei confronti dei più vulnerabili della società. In un mondo caratterizzato da frenesia e isolamento, le donne e gli uomini della Polizia di Stato si dedicano quotidianamente a chi, come gli anziani malati, si trova in situazioni di bisogno, offrendo ascolto e conforto a coloro che cercano una connessione umana.

“Medley” si propone di essere un inno alla solidarietà e un invito a riflessione, evidenziando l’importanza della vicinanza a chi si trova in difficoltà e la missione sociale delle forze dell’ordine.