POLIZIA DI STATO – CATANIA * MAXI OPERAZIONE ANTIMAFIA: «TRAFFICO DI DROGA ED ESTORSIONI, 14 PERSONE ARRESTATE»

07.47 - mercoledì 24 settembre 2025

Nella scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di P.S. di Adrano (CT), coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti e del Commissariato di P.S. Caltagirone, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nei confronti di 14 soggetti, accusati, a vario titolo, dei delitti di associazione mafiosa, nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato clan SCALISI, operante nel territorio adranita.

I provvedimenti si aggiungono ai fermi disposti da questa Procura ed eseguiti dalla Polizia di Stato nei giorni precedenti a carico di 10 soggetti appartenenti alla stessa compagine criminale, nei cui confronti il Giudice per le Indagini Preliminari, al termine dell’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini, quindi, hanno riguardato oltre trenta soggetti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà nella sala riunioni di questa Procura Distrettuale, Piazza Verga, primo piano, alle ore 10,30 odierne.