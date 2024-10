POLIZIA DI STATO * BOSTON – “INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE“: «PREVENZIONE SUICIDI FORZE ORDINE, PRESENTATE DUE TESTIMONIANZE»

08.59 - lunedì 21 ottobre 2024

Prevenzione Suicidi Forze di Polizia. La Polizia di Stato Italiana a Boston per presentare alla Conferenza Annuale dell’Associazione internazionale dei Capi di Polizia (International Association of Chiefs of Police IACP) le strategie di prevenzione e di intervento relative al delicato tema del fenomeno suicidario messe in atto dalla Polizia.

La Polizia di Stato è stata presente a Boston per la Conferenza Annuale dell’Associazione internazionale dei Capi di Polizia (International Association of Chiefs of Police IACP), un evento di grande impatto, cui ogni anno prendono parte più di 16.000 professionisti provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di condividere buone prassi, tecniche innovative, conoscenze e competenze funzionali al progresso e al miglioramento continuo nell’ambito della gestione e della tutela della pubblica sicurezza.

In tale occasione, la Polizia di Stato Italiana è stata invitata ad intervenire per presentare un importante lavoro sulla prevenzione del suicidio degli operatori di Polizia, realizzato dal Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità. L’intervento si inserisce nella cornice della collaborazione tra gli psicologi della Polizia di Stato italiana e gli psicologi del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles (Los Angeles County Sheriff’s Department – LASD), che hanno scambiato e condiviso informazioni e riflessioni preziose su questo problema di estrema criticità e rilevanza.

La Polizia di Stato ha presentato due video-testimonianze di poliziotti che in passato hanno avuto esperienze di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio ed hanno superato un momento particolarmente critico, grazie anche al supporto psicologico. Questi video, utilizzati in occasione di incontri formativi e convegni con il personale della Polizia di Stato, si sono rivelati strumenti insostituibili per veicolare informazioni utili, infondere speranza e diminuire lo stigma associato alla sofferenza psichica e alla richiesta di aiuto nelle forze dell’ordine. Le testimonianze possono risultare fondamentali per incrementare il comportamento desiderabile nella ricerca di aiuto e migliorare il benessere generale.

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles ha estremamente apprezzato questo lavoro ed ha replicato tale iniziativa, riconoscendo il grande valore e il potenziale comunicativo di tali video per la sensibilizzazione degli operatori di polizia e per la prevenzione primaria e secondaria del fenomeno suicidario. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles intende inserire video analoghi all’interno di un nuovo progetto: Suicide Prevention Kit (SPK). La conferenza internazionale di Boston ha rappresentato un’opportunità per mostrare alle forze di polizia provenienti da tutto il mondo questo lavoro di prevenzione unico. Tale lavoro è stato presentato dal dr. Giovanni Ippolito Primo Dirigente Psicologo della Polizia di Stato Direttore della Seconda Divisione del Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato.