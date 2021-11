PENSPLAN CENTRUM SPA * TRENTO – INAUGURAZIONE NUOVA SEDE: PRESIDENTE VAJA, « I NUOVI UFFICI COSTITUISCONO UN LUOGO STRATEGICO, PER UN’EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI »

20:43 - 29/11/2021

Inaugurata oggi la nuova sede trentina di Pensplan Centrum S.p.A. “Il trasferimento alla nuova sede trentina di Piazza Silvio Pellico è il risultato dello sviluppo ulteriore del servizio di consulenza personalizzata e quindi della necessità di disporre di locali adeguati e idonei a garantire, da un lato, la giusta riservatezza per lo svolgimento dei colloqui di consulenza, dall’altro lato, la massima sicurezza degli utenti e del personale della Società.” – spiega Johanna Vaja, Presidente di Pensplan Centrum S.p.A.. La nuova sede ha un ingresso apposito per il pubblico in via Gazzoletti n. 47, grazie al quale i cittadini possono individuare immediatamente gli sportelli informativi Pensplan. I nuovi uffici costituiscono un luogo strategico, sia da un punto di vista logistico, sia per la nuova organizzazione degli spazi. Ricordiamo che Pensplan è presente con due sedi nei due capoluoghi di Provincia.

La presenza sul territorio e la vicinanza al cittadino nelle zone periferiche della Regione sono garantite da una rete di 129 sportelli Pensplan Infopoint, distribuiti in 13 diverse località dell’Alto Adige e in 26 del Trentino. A rispondere alle richieste del cittadino presso gli sportelli Pensplan Infopoint sono più di 300 operatori qualificati, formati e aggiornati costantemente dalla struttura di Pensplan. Alcuni numeri “Dal 1° gennaio al 31 ottobre si sono registrati 2.900 contatti diretti (circa 14 al giorno) presso gli uffici della sede di Pensplan Centrum S.p.A. di Trento.” – illustra Matteo Migazzi, Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A.. In totale i contatti salgono a complessivi 30.000 al semestre nelle due sedi di Pensplan di Trento e di Bolzano, se si aggiungono alle consulenze personali le richieste che pervengono tramite i canali mail e telefono. Si tratta di una media di circa 125 contatti al giorno.

Per quanto riguarda gli sportelli Pensplan Infopoint, nel primo semestre 2021 sono stati erogati 2.657 servizi nella Provincia di Trento, 3.548 in totale, considerando anche la rete di sportelli altoatesini. In particolare dei 2.657 servizi erogati nella Provincia di Trento sono 2.275 le consulenze per il check-up previdenziale, 51 contatti per gli interventi di sostegno regionale, 313 per le prestazioni, 18 per lo switch. In generale si è registrato un aumento del 200% delle consulenze previdenziali rispetto al primo semestre 2020. “I dati sottolineano quanto sia elevata la richiesta di informazione in materia di previdenza complementare.” – continua l’AD di Pensplan Centrum S.p.A.