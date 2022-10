PD TRENTINO * SMALTIMENTO RIFIUTI: « LE MINORANZE CHIEDONO LA CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, COME OGGETTO IL QUINTO AGGIORNAMENTO »

11.17 - giovedì 06 ottobre 2022

Sulla questione dello smaltimento dei rifiuti in Trentino i consiglieri delle minoranze chiedono la convocazione straordinaria di una seduta del Consiglio provinciale (vedasi allegato) che ha come oggetto il quinto aggiornamento del Piano provinciale dei rifiuti.

In particolare i consiglieri chiedono al presidente della Giunta una dettagliata informativa non solo sulle attuali condizioni delle discariche (con focus su raccolta dei rifiuti ingombranti) ma anche sulla tecnologia e sulla collocazione dell’ impianto per lo smaltimento dei rifiuti.