PD TRENTINO * LETTERA A MAESTRI DA DE CARLI – FEDRIGOTTI – FRASSONI – ROSSI: “ DA TEMPO IL RAPPORTO DI FIDUCIA VERSO LA SEGRETERIA È VENUTO MENO “

20.34 - mercoledì 16 novembre 2022

Alla cortese attenzione della Segretaria Lucia Maestri, del Coordinamento provinciale e dell’Assemblea provinciale del Partito Democratico del Trentino

Gentile Segretaria, gentili membri del Coordinamento e dell’Assemblea

con la presente intendiamo rassegnare, a partire da oggi, le nostre dimissioni dalla Segreteria provinciale.

Siamo consapevoli che le nostre dimissioni rappresentino una presa di posizione “forte”, ma forse non inattesa, nei confronti della linea politica e del metodo portati avanti dalla Segretaria. Tali dimissioni tuttavia risultano ad oggi necessarie e non più procrastinabili.

Da tempo il rapporto di fiducia, conditio sine qua non per un sano confronto tra la Segretaria e la sua Segreteria, è venuto meno, aprendo una distanza politica e metodologica ormai insanabile. Ci siamo trovati a dover impiegare sin dal principio molte, a volte troppe, energie nel tentativo di mantenere un equilibrio interno che potesse garantire una certa stabilità ed una auspicabile governabilità al nostro Partito, abbiamo a lungo sostenuto la Segretaria anche nei momenti più complicati pazientando, sopportando e tacendo molto di quanto stava accadendo. Siamo responsabilmente rimasti, impegnandoci, nella Segreteria per evitare di creare dannosi sconquassi ad un Partito che già viveva una situazione interna (in tutte le sue articolazioni) precaria, specie nell’imminenza delle elezioni politiche e forti della convinzione, da ultimo, di essere ormai giunti a scadenza del nostro mandato come membri della Segreteria, dato l’imminente Congresso provinciale.

La nostra decisione definitiva è maturata al termine dell’ultimo Coordinamento provinciale, tenutosi lunedì 14 novembre u.s., nel corso del quale la Segretaria ha presentato verbalmente e per intenti (senza fornire un testo ai membri partecipanti pur avendolo di fronte a sé) un documento, non condiviso con la sua Segreteria, all’interno del quale veniva delineato un percorso, per il Partito Democratico del Trentino e per la coalizione di centro-sinistra, che non interpreta né le corrette ed auspicabili modalità di coinvolgimento, confronto e gestione partecipata, né le necessità di profondo rinnovamento, anche identitario, che animano la discussione interna ed esterna ad ogni livello.

Ci riferiamo in particolare alla mancata condivisione del metodo nella conduzione delle partite elettorali, passate (elezioni nazionali) e prossime (elezioni provinciali) e alla richiesta di proroga del mandato della Segretaria, del Coordinamento e dell’Assemblea fino a dopo le elezioni provinciali, ritenendo invece il Congresso provinciale, in parallelo con quello nazionale, una feconda e naturale occasione di confronto, discussione e partecipazione per tutti coloro i quali ancora guardano con interesse al Partito Democratico del Trentino.

Non consentire la celebrazione del Congresso a livello locale, soprattutto in un momento così particolare per il nostro partito, rappresenterebbe una forzatura non accettabile e chi oggi guida il partito, giunto ormai alla scadenza naturale del suo mandato, dovrebbe prendere atto della non totale condivisione rispetto alla richiesta di proroga e accompagnare invece il percorso previsto dal nostro statuto.

Per questo ed altri motivi che non è opportuno trattare qui, intendiamo, per senso di responsabilità e coerenza, terminare qui i nostri incarichi nella Segreteria provinciale. In conclusione ribadiamo con forza che tutte le nostre azioni e proposte sono scaturite in questi anni dalla nostra personale esperienza politico-amministrativa, dalla messa in campo delle nostre migliori capacità pur riconoscendoci dei limiti, e accompagnando il tutto ad una base valoriale condivisa; non siamo mai stati appartenenti a presunte correnti interne, in contrasto con quanto ci è stato imputato molte volte, anteponendo sempre al nostro interesse personale il desiderio di essere comunità.

Sacha De Carli

Alessandro Fedrigotti

Cristina Frassoni

Vera Rossi