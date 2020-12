PD TRENTINO * LEGGE BILANCIO PAT: FERRARI, « SOLO ATTRAVERSO UNO SFORZO CONDIVISO E COLLETTIVO POTREMO CAMBIARE PASSO IN QUESTA SFORTUNATA STAGIONE »

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino, a fronte di una proposta di legge di bilancio giudicata troppo timida e poco rivolta al futuro, ha deciso di stimolare la Giunta depositando due proposte, in accordo con le altre minoranze, che sono state illustrate questa mattina in Aula dalla capogruppo Sara Ferrari.

“Siamo in una fase molto delicata per il futuro del nostro territorio e delle nostre comunità. Per questo abbiamo deciso di presentare due proposte per il futuro del Trentino. La prima prevede l’istituzione di una Consulta per il rilancio. Non di una task force “privata” della Giunta, ma di una squadra promossa dal Consiglio, partecipata da minoranze e maggioranza, composta da tutte le intelligenze e le forze vive della nostra società (università, sindacati, categorie economiche, terzo settore, realtà del volontariato). L’obiettivo è quello di elaborare, a breve proposte sul recovery fund ed entro 6 mesi, proposte, strategie e progetti per costruire le fondamenta del Trentino di domani.

Abbiamo chiesto poi l’istituzione di una Commissione speciale di studio sulla tenuta del nostro sistema sanitario di fronte alla pandemia Covid-19. Non lo abbiamo fatto perché cerchiamo colpe, ma perché è importante ricostruire le cause per le quali un sistema sanitario considerato tra i migliori d’Italia ha retto invece peggio degli altri, segnalandosi, anche in questi giorni, per terapie intensive vicine al collasso e per percentuali di decessi nel 2020 che ci vedono secondi solo alla Lombardia. Riteniamo infatti fondamentale, prima che la Giunta definisca la futura riorganizzazione dell’Azienda, capire cosa non ha funzionato nel nostro sistema sanitario: quali sono stati i problemi di gestione più recenti, legati ad una sfida grave e inattesa, e dove invece il nostro modello mostra impreviste debolezze strutturali.

Come Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino siamo convinti insomma che solo attraverso uno sforzo condiviso e collettivo potremo cambiare passo in questa sfortunata stagione”.

consigliera Sara Ferrari, capogruppo PDT