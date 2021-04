PD – TRENTINO * EVENTO ON-LINE: « “ IL LAVORO TRA PROTEZIONE E OPPORTUNITÀ ", DIRETTA FACEBOOK CON MAESTRI – GROSSELLI – MANZANA (VENERDÌ 9/4 ORE 18.30) »

IL LAVORO TRA PROTEZIONE E OPPORTUNITA’. Quali politiche industriali per un Trentino più moderno e più giusto. Domani venerdì 9 aprile ore 18.30 la diretta sulla pagina facebook del PD del Trentino.

Il Pd del Trentino invita ad un evento online, visibile a tutti, dedicato al tema del lavoro in programma questo venerdì 9 aprile alle ore 18.30 sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/pdtrentino/.

Intervengono la Segretaria provinciale del PD Trentino LUCIA MAESTRI, il Consigliere Pdt, ex Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro ALESSANDRO OLIVI, il Segretario generale Cgil del Trentino e Presidente del Fondo di solidarietà del Trentino ANDREA GROSSELLI e il Presidente di Confindustria Trento FAUSTO MANZANA.

La crisi da Covid-19 non è solo una crisi sanitaria ma è anche crisi occupazionale. Con questo dialogo a più voci proveremo a riflettere ancora una volta, e se possibile con maggiore urgenza, sulla dicotomia di fatto tra politiche passive e politiche attive del lavoro, tra protezione e opportunità, appunto. Ad oggi, stante la profonda crisi economica che ancora sta interessando in maniera pervasiva la gran parte dei settori produttivi e industriali italiani, e dunque anche trentini, sarebbe forse troppo facile ma poco lungimirante chiedere al legislatore e alle rappresentanze una maggiore protezione senza però immaginare un modello di sviluppo che, oltre ad offrire sostegno a chi è in difficoltà, offre anche opportunità, di riqualificazione e ricollocazione.

Questi ed altri temi saranno al centro dell’incontro del 9 aprile, per provare ad uscirne tutti insieme, non lasciando indietro nessuno. Per un Trentino più moderno e giusto!

Lucia Maestri

Segretaria provinciale PD del Trentino