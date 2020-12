PD – TRENTINO * CONSIGLIO COMUNALE RIVA DEL GARDA: MAESTRI, « NON POSSIAMO TACERE DI FRONTE ALL’INCRESCIOSO EPISODIO DI ODIO DELL’ASSESSORE GRAZIOLI »

Oggi non possiamo tacere di fronte ad un increscioso episodio di odio ed intolleranza politica.

Ieri sera infatti, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Riva del Garda, l’assessore Luca Grazioli ha dichiarato? Meglio cane che tesserato del PD” (come si può vedere e sentire nel video pubblicato sulla nostra pagina facebook).

Tale personaggio si era già reso noto alle cronache per aver dichiarato che gli immigrati li avrebbe mandati? Per una vacanza a Buchenwald?

Le parole dell’assessore Grazioli non hanno giustificazione, e non possono essere ignorate, perché non solo offendono una comunità politica fatta di milioni di uomini e donne, ma anche l?intero sistema democratico e la tradizione pluralista e tollerante della politica trentina.

Auspichiamo un intervento deciso della Sindaca Cristina Santi a tutela delle Istituzioni democratiche e una sua sincera ed attenta valutazione sulla possibilità che il Grazioli le possa autorevolmente rappresentare.

Lucia Maestri

Segretaria provinciale PD del Trentino